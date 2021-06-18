الإيرانيون ينتخبون رئيسهم من بين 4 مرشحين.. والمرشد: كل صوت له وزن

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توافد الإيرانيون إلى مراكز الاقتراع منذ الساعات الأولى للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الـ 13، حيث يحق لأكثر من 59 مليونا الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس البلديةِ والقرويةِ السادسةِ والانتخاباتِ التكميليةِ البرلمانيةِ والانتخاباتِ التكميليةِ لمجلسِ خبراءِ القيادة.

وأعلنت السلطات مد فترة التصويت حتى منتصف الليل، وقد تمدّد حتى الثانية فجراً.

وعقب الإدلاء بصوته، قال المرشد الإيراني على خامنئي، إن يوم الانتخابات هو يوم الشعب الإيراني، صاحب الساحة وفارس الميدان، من خلال حضوره أمام صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته، سيعين الوضع العام والأساسي للبلاد في الأعوام القادمة بناء على هذه الحقيقة.

وأضاف أن العقل الإنساني والحكمة الإنسانية تحكم بأن يشارك جميع أبناء الشعب في هذا الاختيار الوطني، مشيرا إلى أن سبب الدعوة المتكررة للشعب الإيراني للمشاركة في الانتخابات يعود بالدرجة الأولى بالفائدة على الشعب نفسه، وبحضور الشعب، حيث تكسب البلاد مزايا كبيرة على الساحة الدولية والنفع يعود بالدرجة الأولى على الشعب نفسه.

وتابع: كل صوت له وزنه، الأصوات صوتا صوتا هي التي تشكل الملايين من أصوات الشعب.

وأدلى الرئيس الايراني حسن روحاني بصوته في الانتخابات، مؤكدا على ضرورة المشاركة الواسعة والمكثفة في الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الايرانية كل من ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي ومحسن رضائي وامير حسين قاضي زادة هاشمي، فيما انسحب من السباق الرئاسي كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر على زادة.