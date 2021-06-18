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لوفرين يشارك منذ البداية مع كرواتيا أمام التشيك

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لوفرين يشارك منذ البداية مع كرواتيا أمام التشيك لوفرين يشارك منذ البداية مع كرواتيا أمام التشيك

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عاد ديان لوفرين إلى قلب دفاع كرواتيا لمباراتها الثانية في المجموعة الرابعة لبطولة أوروبا لكرة القدم أمام التشيك اليوم الجمعة بينما سيجلس دوي كاليتا-كار على مقعد البدلاء.

وغاب لوفرين عن مباراة كرواتيا الأولى حين خسرت 1-صفر أمام إنجلترا بعد إصابته في أربطة الركبة خلال الاستعدادات للبطولة.

وعزز زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا أيضا خط الهجوم بإضافة يوسيب بريكالو لاعب فولفسبورج واستبعاد لاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش في التغيير الآخر الوحيد في التشكيلة.

وستعتمد جمهورية التشيك التي فازت 2-صفر على اسكتلندا في المباراة الأولى على توماش هوليش لتعزيز الدفاع وقامت بالتضحية بلاعب الوسط أليكس كرال في التغيير الوحيد الذي أجراه المدرب ياروسلاف شيلهافي.

وسيواصل باتريك شيك، الذي سجل هدفا مذهلا من منتصف الملعب أمام اسكتلندا، قيادة الهجوم يسانده خط وسط يضم القائد فلاديمير داريدا وياكوب يانكتو ولوكاش ماسوبوست.

وفيما يلي تشكيلة المنتخبين:

كرواتيا: دومينيك ليفاكوفيتش- شيمه فرساليكو- ديان لوفرين- دوماجوي فيدا- ياسكو جفارديول- إيفان بريشيتش- ماتيو كوفاتشيتش- لوكا مودريتش (القائد)- أندريه كراماريتش- أنتي ريبيتش- يوسيب بريكالو

التشيك: توماش فاسليك وأوندريه سيلوستكا وفلاديمير سوفال وتوماش كالاش ويان بوريل وتوماش هوليش وفلاديمير داريدا (القائد) ولوكاش ماسوبوست وتوماش سوتشيك وياكوب يانكتو وباتريك شيك.

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