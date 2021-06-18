خوفًا من نهائي 2018 و2019.. الأهلي يؤكد على ضرورة عمل الـ«VAR» أمام الترجي

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أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال حضوره الاجتماع الفني الخاص بمباراة الترجي ضد الأهلي على ضرورة التأكد من عمل تقنية حكم الفيديو المساعد «var» في المباراة، وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وفقا لما هو متبع في المباريات الإفريقية المحدد العمل فيها بتقنية الـ« var».

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي شدد مدير الكرة خلال حضوره الاجتماع الفني الذي جرى ظهر اليوم الجمعة 18-6-2021 بفندق الترجي التونسي على ضرورة التأكد من عمل تقنية الـ«var» وبجودة ودقة عالية خلال المباراة؛ وذلك حفاظا على حقوق الفريقين.

فاز نادي الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2018 بفضل تعمد تعطيل تقنية الـ«var» في الملعب الأولمبي برادس، خلال مواجهة الأهلي التي انتهت بفوز الترجي بثلاثية، كما تكرر الأمر في نهائي 2019 أمام نادي الوداد مما أدى إلى انسحاب من إياب النهائي بسبب إلغاء هدف صحيح للاعب وليد الكرتي بدعوى التسلل.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء غدٍ السبت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

ويخوض الأهلي مباراة الترجي مرتديا الزي الأزرق، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة، الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة، بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

وعُقد الاجتماع الفني في فندق الترجي بحضور وفد الفريق التونسي، ومراقب المباراة وحكم ومنسق المباراة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وشهد الاجتماع الفني للمباراة الاتفاق على كافة الأمور التنسيقية والتنظيمية، ومن بينها زي الفريقين في مواجهة الغد، وموعد وصولهما إلى ملعب المباراة، حيث تم الاتفاق عن ارتداء الأهلي للزي الأزرق بالكامل، فيما يرتدي الترجي زيه التقليدي.



تنقل شبكة قنوات بي ان سبورتس مباريات دوري أبطال إفريقيا بشكل حصري حيث تمتلك حقوق بث مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي هى بي إن سبورتس 4 ، beIN SPORTS HD 4