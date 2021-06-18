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«مصيلحي» يدعم رزاق سيسيه قبل سفره إلى كوت ديفوار

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«مصيلحي» يدعم رزاق سيسيه قبل سفره إلى كوت ديفوار «مصيلحي» يدعم رزاق سيسيه قبل سفره إلى كوت ديفوار

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حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على زيارة الإيفواري رزاق سيسيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، وذلك عقب العملية الجراحية التي أجراها بالركبة مؤخراً لرفع روحه المعنوية.

وأهدى رئيس الاتحاد السكندري، باقه من الورود لـ«سيسيه»، مؤكداً ثقته الكبيرة في قدرته على العودة من جديد للملاعب مُتألقاً.

و من المُقرر أن يغادر اللاعب غداً السبت، مُتجهاً إلى بلاده كوت ديفوار لأستكمال برنامج العلاج الطبي والتأهيل الذي سوف يستغرق ثلاثة أشهر.

يذكر أن سيسيه، تنتهي إعارته مع الاتحاد السكندري، في نهاية الموسم الجاري ليعود إلى نادي .

المصرى اليوم

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