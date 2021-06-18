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السويد تعتلي قمة مجموعتها بفوز صعب على سلوفاكيا في يورو 2020

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السويد تعتلي قمة مجموعتها بفوز صعب على سلوفاكيا في يورو 2020 السويد تعتلي قمة مجموعتها بفوز صعب على سلوفاكيا في يورو 2020

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اعتلت السويد صدارة المجموعة الخامسة مؤقتاً في كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بفوزها الثمين على سلوفاكيا بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة 18-6-2021 في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة ضمن بطولة يورو 2020.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد تألق لافت من حارس السويد أولسن ونظيره السلوفاكي دوبرافكا.

واستمرت الفرص الضائعة من الجانبين في الشوط الثاني لكن الشباك اهتزت مع الدقيقة السابعة والسبعين عندما ارتكب حارس سلوفاكيا خطأ على البديل كوايسون فاحتسب الألماني سيبرت ركلة جزاء نفذها فورسبرج بنجاح.

وحاولت سلوفاكيا التعديل بشتى الطرق حتى أن حارس المرمى تقدم في آخر دقيقة طمعاً بحصد نقطة لكن تمركز لاعبي السويد الجيد أبقى النتيجة على حالها.

ورفعت السويد رصيدها إلى أربع نقاط في الصدارة مؤقتاً أمام سلوفاكيا الوصيفة بثلاث نقاط قبل مباراة إسبانيا (نقطة) وبولندا (دون رصيد) المقررة غدا.

المصرى اليوم

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