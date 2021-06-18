قدمه خريجو الدفعة الثانية لورشة «ابدأ حلمك».. «Dogs» تجربة جديدة للمسرح الاستعراضى

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تقدم مجموعة من الكلاب تم وضعها داخل إحدى المؤسسات لرعاية الحيوانات دروسًا وإسقاطات على سلوك البشر وانعدام الوفاء ومفاهيم كثيرة، وذلك خلال العرض المسرحى «Dogs» من إنتاج مسرح الشباب التابع للبيت الفنى للمسرح، والذى اختتم عروضه على مسرح الجمهورية نهاية الأسبوع الماضى، بعد عرضه على مدار 4 أيام متواصلة.

وناقش العرض من خلال مجموعة من الكلاب الصراعات والعلاقات المختلفة التى جعلتها تقدم إسقاطًا على الحياة البشرية، والتى يجسدها البعض بصورة سلبية، حيث يؤكد بعضها أنه من الممكن أن يكون عالم «الكلاب» أوفى بكثير من هؤلاء الذين يفتقرون الرحمة والوفاء، بتقديم صورة لهذه الكلاب داخل المؤسسة التى تم احتجازها لتقع أسيرة داخلها لتعطى نموذجًا وصورًا للكثير من الأحداث.

«Dogs» صورة جديدة للمسرح الاستعراضى الغنائى، الذى طالما نادى به الكثير من المسرحيين، قدمها المخرج كمال عطية، وألفها جمال محمود الحدينى، حيث جاء العرض فى إطار كوميدى قدمته مجموعة من الفنانين الشباب، وهم خريجو الدفعة الثانية لمشروع «ابدأ حلمك» لفرقة مسرح الشباب، والتى بدأت دفعتها يونيو 2017.

جانب من العرض المسرحى «Dogs»

العرض فكرة وإخراج كمال عطية، وتأليف محمود جمال الحدينى، وديكور حمدى عطية، وملابس أميرة صابر، وتأليف موسيقى محمد حسنى، واستعراضات ضياء شفيق، وماكياج إسلام عباس.

فى السياق نفسه، شهدت إحدى ليالى «Dogs» داخل مسرح الجمهورية حفل تخرج الدفعة الثالثة وتدشين الدفعة الرابعة من ورشة «ابدأ حلمك» التابعة لفرقة مسرح الشباب بالبيت الفنى للمسرح، حيث سلمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، خلال الحفل، شهادات التخرج لطلاب الدفعة الثالثة من الورشة، وتم تكريم عدد من العاملين بفرقة مسرح الشباب تقديرًا لمجهودهم، وكذلك تم تكريم مدربى الدفعة الثالثة من الورشة، وهم الفنانون عبير لطفى وفاروق جعفر ومحمد نبيل منيب وأحمد مجدى، والفنان الدكتور محمد حسنى، والمخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب السابق، المدير الحالى لفرقة مسرح الطليعة، والفنان سامح بسيونى، مدير فرقة مسرح الشباب، وقدم الحفل الفنان أحمد مجدى، وأخرج الحفل المخرج عادل حسان، كما شهدت وزيرة الثقافة عقب الحفل العرض المسرحى Dogs.

وحضر الحفل المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والفنان الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، والفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، ومثقفون، ومنهم الكاتب الكبير يوسف القعيد والمخرج الكبير ناصر عبدالمنعم وغيرهما، وذلك وسط إقبال جماهيرى كبير، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة المصرية.

جانب من العرض المسرحى «Dogs»

وأشادت «إيناس» بالمواهب الشابة، ووصفتهم بأنهم امتداد لجيل جديد من المبدعين، لافتة إلى أن ورشة «ابدأ حلمك» ترسخ استراتيجية اكتشاف ودعم الموهوبين، مؤكدة ضرورة دعمهم وإتاحة الفرصة للمتميزين منهم لخلق جيل يقوم على استعادة المسرح المصرى، وكذلك استمرار طرح قضايا المجتمع وتقديمها بصورة إبداعية بهدف التوعية، حيث إن المسرح من أهم وسائل التأثير المباشر على الجمهور.

ووجّه الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، الشكر إلى المدربين بورشة «ابدأ حلمك» على ما قدموه من مجهودات كبيرة، وصلت بالورشة إلى دفعتها الرابعة، مؤكدًا استمرار البيت الفنى فى دعمه المواهب الشابة من خلال الورش التدريبية أو إنتاج العروض المسرحية الاحترافية التى تعبر عن أفكارهم وإبداعاتهم.

«ابدأ حلمك» ورشة متخصصة لتعلیم فنون التمثیل والأداء من إنتاج فرقة مسرح الشباب التابع للبيت الفنى للمسرح، تقوم على تدريب الكوادر الشابة على فنون التمثيل والإخراج ومهارات الارتجال، والكتابة، والديكور، والأزياء، والغناء والموسيقى والرقص، بهدف ضخ دماء مسرحية جديدة من خلال الفنان الشامل، والتى وصل عدد متدربيها بالقاهرة إلى أكثر من 250 متدربًا.

جانب من العرض المسرحى «Dogs»

من ناحية أخرى، شهد البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، مؤخرًا، تكريم الدفعة الأولى من ورشة «مواهب مصر»، حيث تُعد الورشة فرقة المسرح القومى للأطفال، على مسرح متروبول، وتضمن الحفل نتاج الورشة عرض «عايزين سلام»، إعداد وإخراج حسن يوسف، وأداء أطفال الورشة، بالإضافة إلى تقديم مواهب الأطفال فى الإلقاء بالفصحى والعامية والارتجال والاستعراض والغناء، إلى جانب العديد من الفقرات الغنائية لكورال أطفال الورشة وفقرة تنورة أدتها المتدربة جويرية أحمد طه.

وأشاد «مختار» بالورشة وما قدمته، مؤكدًا أن «مواهب مصر» حققت نجاحًا كبيرًا، ونتجت عنها إبداعات لأطفال يمتلكون مواهب فنية تؤهلهم لأن يصبحوا نجومًا فى المستقبل.

وشهد البيت الفنى تكريم 10 شخصيات أسهمت فى تنفيذ ورشة «مواهب مصر»، وذلك على مسرح متروبول، منهم الفنان حسن يوسف، المدير السابع للمسرح، مدرب الورشة، والفنانة عزة لبيب، مؤسِّس الورشة، المدير الأسبق للمسرح، والفنان مناضل عنتر، المدرب، والفنانون أحمد يوسف وسامر المنياوى وعلا عادل.