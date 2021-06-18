ثقافة الأقصر تناقش مرحلة المراهقة

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عرض قصر ثقافة الأقصر انشاد ديني للمنشد يحيى بحر قدم خلاله أنشودة بعنوان «عليك صلاة الله يا سر قلوبنا»، كما عقد القصر أمسية شعرية للشاعر حمدي موسى وقصيدة بعنوان «أجمل لقا» من خلال اجتماع نادي أدب الأقصر، وعقدت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان «ثورة ٣٠ يونيه» أوضح خلالها على حسان أن ثورة ٣٠ يونيه ثورة شعب وأنها قفزة للإمام، كذلك عقدت المكتبة محاضرة بعنوان «مرحلة المراهقة» وتحدثت باتعة النوبي عن سن المراهقة وما يصاحبه من تغييرات نفسية وجسدية، بجانب تنفيذ المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسم بالقلم الرصاص لرواد المكتبة تحت إشراف نجلاء طه.

نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حرف بيئيه «إعادة تدوير البلاستيك» نفذتها دينا عبدالله بأستخدام ورق الفوم ومسدس شمع وعلبة بلاستيك، كما عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان «آداب رعاية المسنين» تحدث بدوي عبدالعظيم عن تعريف المسن وواجباته وحقوقه، كذلك عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «دور المرأة في الحياة المجتمعية» أوضح د. النوبي عبدالراضي دور المرأة في المجتمع وتطور نظرة المجتمع لدورها.

نفذ قصر ثقافة إسنا ورشة فنون تشكيلية لعمل مجسم للكعبة نفذتها رشا عبدالحميد بورق الكرتون المقوي واقلام ألوان ومقص، وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان«الوقاية من فيروس كورونا وأهمية اللقاح» تحدثت سوسن محمد عن اللقاح وأهميته والإجراءات المتبعة بعد الحقن، واستمرار الإجراءات الاحترازية ولبس الكمامة، كما تحدثت عن الفطر الأسود ومدى خطورته وهل هو معدي أم لا، فيما عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان «الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع» حيث أعطى محمد عبدالنبي نبذة عن خطبة الوداع، وأهم الموضوعات التي تحدث فيها رسول الله، وأهم الدروس المستفادة منها.