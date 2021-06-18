المصري كيدز: «حدوتة».. «أحلى إخوات»

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كان في أخين حلوين بيحبوا بعض جدا، ويخافوا على بعض أكيد، ولو يوم حد تعب، التانى بيساعده من غير تفكير، كانوا عايشين في بيت صغير، وحالهم كان على القد، بس كانوا دايما شاكرين. وفى يوم سمعوا عن مملكة كبيرة الخير فيها كتير.. الأكل والدهب والفواكه. اللى يدخل المملكة دى يعيش على طول سعيد من غير تعب ولا مجهود كبير وكمان عرفوا إن على باب المملكة حراس ومش بيدخلها كل الناس وإن كتيير ناس حاولت تدخل المملكة والحراس ترجعهم ما يرضوا يفتحوا ليهم الباب.

وفى يوم قرر الأخ الكبير إنه يجرب حظه ويشوف، واتفق مع أخوه انه هيروح وأول ما وصل عند باب المملكة طلع ليه الحراس وطلب منهم الإذن بالدخول، رد عليه كبير الحراس إحنا هنا مملكة الخير واللى يدخلها بيعيش حياته كلها في خير وسعادة وراحة بال، قاله طب يلا دخلنى قوام، قاله طب لازم تعدى في الامتحان.. لو عندنا في المملكة بير كبير كل الناس بتشرب منه بس الحبل اللى بينزل فيه كل يوم لما ننزله يشبك في حاجة ويتقطع هتنزل البير تشوف إيه الموجود تحت، فكر شويه الأخ الكبير وخاف وقال دى حاجة صعبة أكيد وفيها خطر كبير وممكن أفضل تحت ومعرفش أطلع كمان.

ضحك كبير الحراس وقاله آسف سقطت في الامتحان، راح البيت وحكى لاخوه الكلام قاله طب هجرب بكره ونشوف هعرف أدخل ولا هيكون ممنوع وفعلا راح وسأله كبير الحراس نفس السؤال رد عليه وقاله ماشى هنزل البير بس ليا طلب واحد إن أخويا يجى مسك الحبل اللى هكون مربوط فيه، ضحك كبير الحراس وقاله أخوك رجع وهو اللى اختار مينفعش يدخل المملكة بعد الامتحان، قاله دا شرطى الوحيد، قاله في حراس كتير هتمسك ليك الحبل وافق وقال بس لازم أخويا يكون موجود ويمسك معاه الحبل.

استغرب جدا كبير الحراس من الإصرار وأمر الحراس تجيب أخوه الكبير ودخله واتفق معاه إنه كوجود بس عشان طلب أخوه لكن غير مسموح ليه إنه يفضل في المملكة، وفعلا الأخ الصغير ربط نفسه في الحبل ونزل وكان ماسك الحبل حراس كتير منهم أخوه، ولما نزل عرف إن في حجر كبير له سن خطير ممكن يقطع أي حاجة.

وكان خلاص هيقطع الحبل ويقع في البير صرخ بعلو الصوت ارفعونى ارفعونى خاف الحراس جدا وسابوا الحبل ووقفوا بعيد محدش فضل ماسك الحبل غير أخوه الكبير وفضل يعافر ويعافر لحد ما أخوه طلع واطمن عليه وساعتها قال لكبير الحراس عرفت ليه كنت عاوزه هو اللى يمسك الحبل عشان هيخاف عليا لأنه بيحبنى أكيد. فرح بيهم كبير الحراس وأمر إنهم يفضلوا في المملكةهما الاتنين لأن حبهم وخوفهم على بعض كان شىء جميل.