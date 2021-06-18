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جامعة عين شمس تطلق حملة «لا للتنمر المدرسي»

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جامعة عين شمس تطلق حملة «لا للتنمر المدرسي» جامعة عين شمس تطلق حملة «لا للتنمر المدرسي»

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«اصنع الفرق وانبذ الإساءة» ( لا للتنمر المدرسي) شعار حملة أطلقتها كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة.

وقالت د.هويدا الجبالى عميد الكلية، أن الحملة تهدف إلى رصد حالات التنمر المدرسى وإعادة التأهيل النفسى للطلاب المتنمر عليهم إلى جانب توعية الأطفال من خطورة التنمر، مشيرة إلى أن الحملة التي تأتى ضمن متطلبات الدكتوراه لطلاب قسم الإعلام وثقافة الأطفال المستوى الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

وأضافت أنه من الشروط الأساسية للحصول على الدرجة العلمية هو إتمام التدريب العملى في إطار الحملة، حيث يطلب من كل باحث جمع المعلومات عن التنمر المدرسي ورصد حالات حقيقه عن التنمر المدرسي ثم عرض المشكله بشكل واضح وتوعيه الطفل من مخاطر التنمر المدرسي واقتراح حلول للمشكله وكيفيه مواجهتها إلى جانب التأهيل النفسى للطلاب المتنمر عليهم والمتنمرين في ثلاث مدارس مختلفة.

المصرى اليوم

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