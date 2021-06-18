المصري كيدز: تشغيل القبة السماوية في متحف الطفل

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تحتفل جمعية مصر الجديدة بإعادة افتتاح القبة السماوية المتنقلة في حديقة مركز الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل» بعد أشهر من الإغلاق، تم خلالها تنفيذ خطة تطوير شملت المحتوى التعليمى، حيث تم إنتاج عدد من الأفلام العلمية الجديدة بأساليب تعليمية ترفيهية متنوعة، لتعزيز الأنشطة التعليمية في إطار جذاب وإبداعى شيق، بحيث تساهم في بناء النشء ونشر العلوم بين مختلف الفئات العمرية.

قالت نجوى عبدالمنعم، عضو مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن التطوير شمل أيضا طريقة العرض لتصبح عروض الأفلام تفاعلية مع الجمهور، وتم أيضا تجديد شاشة العرض والشكل الخارجى للقبة. وأشارت إلى أن إعادة التشغيل تمت بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتطهير باستخدام المطهرات التي أوصت بها الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية والتباعد بين الأفراد.

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع، إن إعادة التشغيل تأتى من منطلق حرص متحف الطفل على توفير الوسائل التعليمية الحديثة للأطفال والمساهمة في بناء قدراتهم بطرق عصرية تواكب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، وذلك من خلال القبة السماوية وعروضها في رحلة شيقة بدخول (القبة السماوية المتنقلة) ومشاهدة عرض ممتع لفيلم عن الفضاء، نتعرف منه على القمر والكواكب والفضاء بصفة عامة، ومدة عرض القبة السماوية 20 دقيقة.

وأشار «عبدالوارث» إلى أن القبة السماوية متاحة للصغار والكبار، لافتا إلى أن مواعيد العروض هي أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرًا.