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رئيس جامعة طنطا يستقبل وزير الأوقاف لمناقشة رسالة ماجستير

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رئيس جامعة طنطا يستقبل وزير الأوقاف لمناقشة رسالة ماجستير رئيس جامعة طنطا يستقبل وزير الأوقاف لمناقشة رسالة ماجستير

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استقبل الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، بمقر إدارة جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، ونائبا مجلس النواب الدكتور عبدالهادي القصبى وسامح حبيب، والشيخ السيد عبدالمجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية .

يناقش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة بمقر إدارة جامعة طنطا، رسالة ماجستير في التربية تخصص أصول التربية للباحث ابراهيم على شبل عبدالعال يوسف حول موضوع 'القيم التربوية في خطب الأوقاف الموحدة«.

يشارك في المناقشة كل من: حسن إبراهيم عبدالعال أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة طنطا «رئيسًا ومناقشا داخليا»، وعبدالرؤف محمد بدوى أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة طنطا«مشرفا»، وهويدا محمود الإتربى أستاذ أصول التربية ووكيل كلية التربية للدراسات العليا جامعة طنطا «مشرفا».

المصرى اليوم

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