الإيرانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

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أدلى الإيرانيون، الجمعة، بأصواتهم لاختيار رئيس جديد في انتخابات من المرجح أن يفوز بها قاض متشدد خاضع لعقوبات أمريكية، رغم توقع امتناع أعداد كبيرة عن التصويت، وسط استياء من الوضع الاقتصادى الصعب، ودعوات بالمقاطعة من الليبراليين في الداخل والخارج.

ومع الضبابية المحيطة بمساعى إيران لإحياء اتفاقها النووى المبرم عام 2015، يرى محللون إيرانيون أن المشاركة في الانتخاب بمثابة استفتاء على أسلوب تعامل الزعامة مع سلسلة من الأزمات.

ودعا المرشد الأعلى على خامنئى إلى المشاركة القوية في الانتخابات، وقال بعدما أدلى بصوته في العاصمة طهران: «كل صوت له وزنه.. تعالوا وشاركوا واختاروا رئيسكم.. هذا أمر مهم لمستقبل بلدكم».

والمرشح الأوفر حظا لخلافة حسن روحانى، البراجماتى الذي لا يمكنه الترشح لفترة ثالثة بموجب الدستور، هو إبراهيم رئيسى وهو من غلاة المحافظين.

و«رئيسى»، الذي ينتقد الغرب بلا هوادة مثل خامنئى، خاضع للعقوبات الأمريكية بسبب مزاعم ضلوعه في إعدام معتقلين سياسيين قبل عشرات الأعوام.

وقال المحلل السياسى جيسون برودسكى: «إذا تم انتخاب رئيسى، فسوف يكون أول رئيس لإيران في التاريخ المعاصر يخضع لعقوبات، ليس قبل توليه المنصب فحسب وإنما من المحتمل أثناء توليه السلطة كذلك».

وذكر محللون للسياسات الإيرانية أن هذا الوضع قد يثير قلق واشنطن والليبراليين الإيرانيين، لاسيما في ظل تركيز الرئيس الأمريكى جو بايدن بشدة على قضايا حقوق الإنسان في أنحاء العالم.

وعين خامنئى في 2019 رئيسى، المنتمى لمرتبة متوسطة في تسلسل رجال الدين الشيعة، رئيسا للسلطة القضائية. وبعد بضعة أشهر من تعيينه، فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل إعدام معتقلين سياسيين في الثمانينيات وقمع اضطرابات في 2009، وهى أحداث لعب فيها دورا حسبما تقول جماعات حقوقية. ولم تقر إيران مطلقا بتنفيذ أحكام إعدام جماعية، ولم يتحدث رئيسى (60 عاما) علنا عما يتردد عن دوره في مثل هذه الأحداث.

المرشح الأبرز إبراهيم رئيسى يدلى بصوته

وعرض التليفزيون الرسمى لقطات لصفوف طويلة أمام مراكز الاقتراع في عدة مدن. ويوجد أكثر من 59 مليون ناخب لهم حق التصويت في إيران. وأغلقت مراكز التصويت أبوابها في الساعة 7 والنصف مساء بتوقيت جرينتش، لكن قد يتم تمديد التصويت لساعتين، ومن المتوقع إعلان النتائج ظهر اليوم.

ومن شأن فوز رجل الدين الشيعى أن يؤكد أفول نجم ساسة براجماتيين من أمثال روحانى الذي أضعفه قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووى وإعادة فرض عقوبات، في خطوة قوضت التقارب مع الغرب.

وقال روحانى بعد الإدلاء بصوته: «الانتخابات مهمة، على الرغم من المشكلات والقضايا. كنت آمل ألا تكون لدينا أي من تلك المشكلات منذ يوم تسجيل (أسماء المرشحين)»- في إشارة واضحة لمنع لجنة انتخابات متشددة مرشحين معتدلين ومحافظين بارزين من خوض الانتخابات.

وتشير استطلاعات الرأى الرسمية إلى أن نسبة المشاركة قد لا تتجاوز 44%، وهى نسبة تقل كثيرا عن الانتخابات السابقة.

يقول مسؤولون إيرانيون إن فوز «رئيسى» لن يفسد مسعى إيران لإحياء الاتفاق والتخلص من عبء العقوبات النفطية والمالية القاسية، إذ إن المؤسسة الدينية الحاكمة تدرك أن مستقبلها السياسى يعتمد على معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وقال مسؤول حكومى: «التحدى الأساسى أمام رئيسى هو الاقتصاد. ستندلع احتجاجات حتمًا إن هو أخفق في علاج الأزمة الاقتصادية». وتحت وطأة التضخم المتصاعد والبطالة المتزايدة، تحتاج الزعامة الدينية لنسبة مشاركة عالية لدعم شرعيتها التي تضررت بعد سلسلة احتجاجات على استشراء الفقر والقيود السياسية منذ 2017.

والمنافس الأبرز لرئيسى هو محافظ البنك المركزى البراجماتى السابق عبدالناصر همتى، الذي يقول إن فوز أي متشدد سيؤدى إلى مزيد من عقوبات القوى الخارجية. وقال في الحملة الانتخابية إن إيران يمكنها إجراء محادثات مع الولايات المتحدة إن التزمت واشنطن «بتعايش إيجابى» مع طهران.

ويحظى «رئيسى» بدعم مهم من الحرس الثورى، وهو مؤسسة قوية عارضت على مر السنوات المبادرات الإصلاحية وأشرفت على قمع الاحتجاجات واستخدمت قوى بالوكالة لإبراز نفوذ إيران الإقليمى.

ويقول «رئيسى» إنه يدعم المحادثات مع القوى الست الكبرى لإحياء الاتفاق النووى، الذي وافقت إيران بمقتضاه على تقييد برنامجها النووى مقابل رفع العقوبات.. لكن «رئيسى»، الذي يشارك خامنئى شكوكه في الوفاق مع الغرب، يقول «إن أي إحياء للاتفاق لن يتسنى إلا من خلال حكومة قوية».