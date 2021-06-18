مصرع عامل صعقته الكهرباء من «ماكينة لحام» بسوهاج

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لقى اليوم عامل مصرعه، عندما صعقته الكهرباء من سلك عارى أثناء استخدامه ماكينة لحام مواسير مياه بدائرة مركز ساقلتة في شرق محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة ساقلتة، بورود بلاغ من المستشفي المركزي، بوصول محي الدين. م. م «48 سنة- عامل» ويقيم بدائرة مركز طهطا «جثة هامدة» إدعاء صعق كهرباء، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وضباط المباحث، وبسؤال شقيقه ماهر. م. م «35 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور باستخدام ماكينة لحام مواسير مياه بناحية «الجلاوية» بدائرة المركز لامست يده أحدي الأسلاك العارية مما أدي إلى صعقه ووفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة صدمة عصبية ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.