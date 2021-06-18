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مصرع تلميذة بالابتدائي صدمتها دراجة بخارية بسوهاج

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مصرع تلميذة بالابتدائي صدمتها دراجة بخارية بسوهاج مصرع تلميذة بالابتدائي صدمتها دراجة بخارية بسوهاج

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لقيت اليوم طفلة مصرعها بمركز دارالسلام بسوهاج، قالت التحقيقات إنه صدمتها دراجة بخارية أثناء لهوها أمام منزلها بدائرة المركز.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة دارالسلام، بورود بلاغ من مستشفي راشد التخصصي، بوصول الطفلة حبيبة عبدالوهاب «7 سنوات- تلميذة» وتقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء حادث دراجة بخارية، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وبسؤال والدها عبدالوهاب عبده «47 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة أمام المنزل إصطدمت بها دراجة بخارية قيادة «عاطف. ع. م» 17 سنة- طالب ويقيم بذات الناحية، مما أدي لوفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد الدراجة، قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فؤجي بالطفلة المذكورة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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