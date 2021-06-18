العثور على طالبة ثانوي منتحرة في العياط .. والأمن يستجوب أسرتها

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رفض أسرتها زواجها من زميلاها في المدرسة فأقدمت طالبة ثانوي على الانتحار داخل غرفة نومها بمنزل أسرتها في منطقة العياط جنوب الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان مركز شرطة العياط تلقي صباح اليوم بلاغا من أسرة طالبة ثانوي 16 سنة بالعثور على جثة أبنتهم داخل غرفة نومها، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، والاستماع إلى أقوال اسرة المتوفية وعدد من شهود عيان للتأكيد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وقالت التحريات الأولية بأن سبب الوفاة يرجع إلى انتحار الطالبة بسبب دخولها في علاقة عاطفية مع شاب وعندما تقدم لخطوبتها رفضته أسرتها مما تسبب في اقدامها على الانتحار داخل غرفتها.