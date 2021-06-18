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انتحار طالبة إعدادي رغم حصولها علي مجموع 95% .. والسبب غريب

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انتحار طالبة إعدادي رغم حصولها علي مجموع 95% .. والسبب غريب انتحار طالبة إعدادي رغم حصولها علي مجموع 95% .. والسبب غريب

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بعد 24 ساعة من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، أقدمت طالبة على إلقاء نفسها من الطابق الرابع من داخل غرفة نومها بمنطقة العمرانية في الجيزة رغم نجاحها وحصولها على مجموع 95 % .

كان قسم شرطة العمرانية تلقي اليوم الجمعة بلاغا من الأهالي بأنهم فوجئوا بسقوط طالبة الصف الثالث الإعدادي 14 سنة من الطابق الرابع جثة هامدة في منزل أسرتها بمنطقة العمرانية، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تم العثور على الفتاة مهشمة الرأس، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

واستمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال شهود عيان وأسرة الطفلة، وقالت التحريات الأولية إن الطفلة بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نجحت وحصلت على مجموع 95%، بسبب رفض والدها تقديم هدية النجاح لها، والتي وعدها بها حين حصولها عل مجموع يتعد الـ90%، وهي عبارة عن هاتف محمول.

وقالت التحريات إن الطفلة تشاجرت مع والدتها قبل إقدامها على الانتحار بسبب رفض والدها شراء الهدية لها، وبعدها دخلت غرفتها وفوجئت أسرتها بعد ذلك بأنها انتحرت من تلقاء نفسها، بعد يوم واحد من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية وأكدت التحريات بعدم وجود شبة جنائية وراء فاتها وأسرتها لم تتهم أحد بوفاتها.

المصرى اليوم

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