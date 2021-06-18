أخبار عاجلة

«الحزام والطريق».. مبادرة صينية للعولمة في العالم على عكس الرؤية الغربية -
طبيب نفسي: 40% ممن يمارسون الكذب المرضي نشأوا في أسرة فوضوية -
تاكيس جونياس يقود أول تدريباته مع بيراميدز -
محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال استكمال الممشى السياحي شمال الخارجة -
وزيرة التضامن: انخفاض مشاهد التدخين من 13% في رمضان 2016 لـ3.9% هذا العام -
أيرلندا تسمح بأسترا زينيكا لجميع الكبار وتخفض الفترة بين الجرعتين -
وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين -
وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه -
أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه» -
محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مساعد أمين الأمم المتحدة: جائزة الأمير طلال للتنمية البشرية تحفز المشاريع التنموية

Print
مساعد أمين الأمم المتحدة: جائزة الأمير طلال للتنمية البشرية تحفز المشاريع التنموية مساعد أمين الأمم المتحدة: جائزة الأمير طلال للتنمية البشرية تحفز المشاريع التنموية
أكد أنها من الجوائز المرمومة عالمياً

مساعد أمين الأمم المتحدة: جائزة الأمير طلال للتنمية البشرية تحفز المشاريع التنموية

أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث "يونيتار" نيكيل سيث، أهمية جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية في تحفيز ودعم المشاريع المؤثرة التي تسهم في التنمية المستدامة في أقل البلدان نمواً، وعدّها من الجوائز المرموقة جداً عالمياً.

وقدّم "سيث" خلال الحفل السنوي لجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية الذي عُقد افتراضياً، التهنئة للفائزين بالجائزة، مشيراً إلى أن المجتمع الإنمائي لا يزال ممتناً للأمير طلال بن عبدالعزيز -رحمه الله- على برامجه الإنمائية والإنسانية الرائدة المستمرة في دعم الفئات المهمشة في المجتمعات.

ونوّه بشراكة "يونيتار" المستمرة مع "أجفند" وتقديمها على مدى السنوات الثلاث الماضية عشرات المبادرات لصالح مئات المستفيدين من أكثر من 108 دُول حول العالم، وذلك بفضل منصة تدريبية مشتركة، مبيناً أنه بالرغم من الجائحة فإن تفاني أجفند ولجنة الجائزة لدعم المشاريع المؤثرة التي تسهم في التنمية المستدامة في أقل البلدان نموا هو أقوى من أي وقت مضى.

وأكد التزامه بالمواصلة في تنمية الشراكة، مشيراً إلى أن المرحلة التالية تتمحور في توفير برامج معتمدة ميسورة التكلفة في مجال الشمول المالي من المؤسسات الأكاديمية العالمية.

يُذكر أن الجائزة ركّزت على "المياه النظيفة والصرف الصحي"، الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030، الذي يعد ضروريّا لإطلاق النمو الاقتصادي والإنتاجية وتحقيق استفادة مهمة في مجال الصحة ومنع انتشار الأمراض، وأن الجائزة تتخذ أحد أهداف التنمية المستدامة موضوعاً لها في كل عام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التعليم": "الصينية" في 8 مدارس كمادة اختيارية للثاني والثالث الثانوي بالرياض وجدة والشرقية

"التعليم": "الصينية" في 8 مدارس كمادة اختيارية للثاني والثالث الثانوي بالرياض وجدة والشرقية

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

"مكافحة المخدرات" بعسير: القبض على 4 مخالفين روَّجوا كمية من الحشيش وإمفيتامين

"مكافحة المخدرات" بعسير: القبض على 4 مخالفين روَّجوا كمية من الحشيش وإمفيتامين

مصادر نصراوية تنفي: لا صحة لانتقال "عبدالرزاق حمدالله" لـ"الاتحاد"

مصادر نصراوية تنفي: لا صحة لانتقال "عبدالرزاق حمدالله" لـ"الاتحاد"