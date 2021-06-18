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اليابان تدرس حضور 10 آلاف مشجع «أوليمبياد طوكيو»

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اليابان تدرس حضور 10 آلاف مشجع «أوليمبياد طوكيو» اليابان تدرس حضور 10 آلاف مشجع «أوليمبياد طوكيو»

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ذكرت تقارير صحفية أن منظمى دورة الألعاب الأوليمبية يدرسون السماح بوجود عشرة آلاف مشجع فى أماكن إقامة الأوليمبياد بطوكيو.

وذكر تقرير نشرته صحيفة «ماينيشى شيمبون» أنه يتم التخطيط لاتخاذ القرار فى اجتماع، يرجح أن ينعقد يوم الاثنين المقبل، يشارك فيه المنظمون المحليون، والحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، واللجنة الأولمبية الدولية.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» أن تنوى عدم السماح ببيع المزيد من التذاكر عن التى بيعت بالفعل للبطولة، التى تقام خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

وستكون كل الجماهير من مواطنى اليابان، خاصة أن الجماهير الأجنبية غير مسموح لها بالدخول بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة .

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب وسط مفهوم نظافة صارم، حيث تعهدت اللجنة الأوليمبية الدولية والمنظمون المحليون بتنظيم آمن وسط معارضة واسعة النطاق من الرأى العام.

المصرى اليوم

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