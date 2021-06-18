«الأقصر الأزهرية»: تطهير وتعقيم لجان امتحانات الشهادة الثانوية
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شرعت الإدارة الزراعية بمنطقة الأقصر الأزهرية في عملية تعقيم وتطهير لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وعددها ١٨ لجنة علمي وأدبي وعلوم إسلامية، وذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة ووفقاً للخطة المعتمدة من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.
وأكد رئيس منطقة الأقصر الأزهرية بأنه تم التواصل مع مديرية أمن الأقصر للوقوف على الإجراءات الأمنية اللازمه للجان لتنفيذها وتوفير أفراد الأمن من الشرطة على مدار ال24 ساعة.
كما تم الاتفاق مع مديرية الصحة على ضرورة وجود زائرة صحية بكل لجنة من لجان الشهادة الثانوية الأزهرية؛ زائرة صحية لديها الخبرة الكافية على كيفية التعامل مع الإشتباه بأى حالة لديها أعراض فيروس كورونا؛ ووجود جهاز قياس درجة الحرارة ووجود طبيب إذا كان هناك مايستدعى ذلك، وتجهيز سيارة إسعاف .
وأشار المهندس طارق العزب الرشيدي مدير الإدارة الزراعية بمنطقة الأقصر الأزهرية إلى أنه تم تشكيل فرق عمل بجميع اللجان تكون مهمتها تنفيذ عمليات التطهير (النظافة) اليومية بداية من باب اللجنة الرئيس ومرورا بالمكاتب والطرقات والفصول والسلالم ودورات المياه ثم التعقيم والرش بالمواد اللازمة من الكلور والكحول الايثيلى والمركبات الكيميائية المعتمدة؛ وإلزام الطلاب والمعلمين والعاملين باللجنة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية مع الحفاظ على مسافات التباعد الآمنة.