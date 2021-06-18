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«الأقصر الأزهرية»: تطهير وتعقيم لجان امتحانات الشهادة الثانوية

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شرعت الإدارة الزراعية بمنطقة الأقصر الأزهرية في عملية تعقيم وتطهير لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وعددها ١٨ لجنة علمي وأدبي وعلوم إسلامية، وذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة ووفقاً للخطة المعتمدة من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد رئيس منطقة الأقصر الأزهرية بأنه تم التواصل مع مديرية أمن الأقصر للوقوف على الإجراءات الأمنية اللازمه للجان لتنفيذها وتوفير أفراد الأمن من الشرطة على مدار ال24 ساعة.

تعقيم لجان الثانوية الازهرية في الاقصر
تعقيم لجان الثانوية الازهرية في الاقصر

كما تم الاتفاق مع مديرية الصحة على ضرورة وجود زائرة صحية بكل لجنة من لجان الشهادة الثانوية الأزهرية؛ زائرة صحية لديها الخبرة الكافية على كيفية التعامل مع الإشتباه بأى حالة لديها أعراض ؛ ووجود جهاز قياس درجة الحرارة ووجود طبيب إذا كان هناك مايستدعى ذلك، وتجهيز سيارة إسعاف .

وأشار المهندس طارق العزب الرشيدي مدير الإدارة الزراعية بمنطقة الأقصر الأزهرية إلى أنه تم تشكيل فرق عمل بجميع اللجان تكون مهمتها تنفيذ عمليات التطهير (النظافة) اليومية بداية من باب اللجنة الرئيس ومرورا بالمكاتب والطرقات والفصول والسلالم ودورات المياه ثم التعقيم والرش بالمواد اللازمة من الكلور والكحول الايثيلى والمركبات الكيميائية المعتمدة؛ وإلزام الطلاب والمعلمين والعاملين باللجنة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية مع الحفاظ على مسافات التباعد الآمنة.

المصرى اليوم

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