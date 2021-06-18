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صفية العمري : أولادي لايشاهدون أعمالي.. وهذا ما فعله معي يوسف شاهين في «المصير»

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صفية العمري : أولادي لايشاهدون أعمالي.. وهذا ما فعله معي يوسف شاهين في «المصير» صفية العمري : أولادي لايشاهدون أعمالي.. وهذا ما فعله معي يوسف شاهين في «المصير»

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كشفت الفنانة صفية العمري عن أن أولادها لايتابعون أعمالها، وأوضحت خلال ندوة تكريمها في مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة بدورته ال22 أنهم لا يشاهدون أعمالها، وأن «لديهم الكثير من الملاحظات على التعايش في بسبب الروتين وغيره، هم مصريين بدون شك، وفخورين بوالدتهن».

وتابعت :«الحمد لله رصيدي 100 فيلم حصلت عنها على جوائز عديدة».

وحول استعدادها لتقديم شخصياتها، قالت : الفنان صلصال يتشكل مع الشخصية والدور، وأوضحت: أحب المخرج الذي يغير من شكلي وملامحي وهو ما نجح فيه القدير يوسف شاهين بفيلم «المصير»..حينما طلب زيادة وزني بشكل مخيف، وكذلك دوري في فيلمي الأخير «كان لك معايا» كانت شخصية غير صفية العمري إطلاقا.

وكرم مهرجان الاسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة الفنانة صفية العمري وعرض فيلمها القصير «كان لك معايا» الذي شاركها في بطولته الفنان محمود قابيل وأخرجته روچينا بسالي.

المصرى اليوم

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