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"الشورى" السعودي يناقش التقرير السنوي لوزارة التجارة.. الاثنين المقبل

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"الشورى" السعودي يناقش التقرير السنوي لوزارة التجارة.. الاثنين المقبل "الشورى" السعودي يناقش التقرير السنوي لوزارة التجارة.. الاثنين المقبل

 

الرياض – مباشر: يناقش مجلس الشورى السعودي، في جلسته الاثنين المقبل، التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1441 / 1442، وذلك بعد أن أتمت لجنة الاقتصاد والطاقة دراسة التقرير وقدمت عليه عددا من التوصيات.

ويعقد المجلس الأسبوع المقبل -عبر الاتصال المرئي- جلساته العادية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، يستعرض خلالها عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بحسب وكالة أنباء "واس".

وأكدت لجنة الاقتصاد والطاقة -وفقاً لتقريرها الذي سيُعرض أمام المجلس- أهمية تمكين وزارة التجارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة بالتنسيق مع وزارة المالية.

وبينت اللجنة في تقريرها عند دراستها للتقرير السنوي لوزارة التجارة أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير وألقت بظلها على عاتق الوزارة مسؤوليات لتجاوز الأزمة والتغلب عليها.

وأشارت في تقريرها إلى أن الوزارة عملت على معالجة هذه التحديات بتنفيذ حزمة من المبادرات لتخفيف آثار هذه الجائحة وخاصة على المنشآت التجارية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري، مؤكدة أن الوزارة كان لها دور في حوكمة وتفعيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر وأن الجانب التنفيذي للبرنامج بحاجة إلى تسريع في تطبيقه نظراً للأضرار الاقتصادية المترتبة لظاهرة التستر كخلق المنافسة غير المشروعة، وانتشار حالات الغش، وازدياد معدلات البطالة واحتكار بعض الأنشطة التجارية.

كما يصوّت المجلس في جلسته الرابعة والثلاثين التي يعقدها الاثنين المقبل على قراره بشأن ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441 / 1442هـ.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة المجلس الاثنين المقبل، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1441 / 1442هـ، إضافة إلى تقرير آخر من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية للعام المالي 1441 / 1442هـ.

وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية الخامسة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم، أدرج المجلس ضمن جدول أعمال جلسته مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للعام المالي 1441 / 1442هـ.

فيما يصوت بعد ذلك على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441 / 1442هـ, وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

وفي ذات الجلسة يحسم المجلس قراره بالتصويت على ما تضمنه تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة من توصيات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير، ويأتي من بين توصيات اللجنة التأكيد على المؤسسة العامة للحبوب لوضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر وفقاً لاحتياجات المؤسسة.

 

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