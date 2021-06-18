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حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المنشآت الصحية ودور العبادة في الشرقية

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حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المنشآت الصحية ودور العبادة في الشرقية حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المنشآت الصحية ودور العبادة في الشرقية

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كثفت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الفرق التابعة للإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، من حملات التطهير والتعقيم المستمرة لدور العبادة وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخري، والتي تقدم خدمات للمواطنين، وأماكن التجمعات بالبنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصرافة، ومواقف السيارات، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، حيث تم تطهير جميع الأسطح والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت العامة والخدمية، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة الموجة الثالثة من المستجد كوفيد١٩، لتجنب إنتشار العدوي، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل على المجهود المبذول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وفي سياق متصل، قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ على تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

المصرى اليوم

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