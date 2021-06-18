محمد صبحي يواصل البروفات النهائية للعرض المسرحي الجديد «نجوم الضهر»

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يواصل النجم محمد صبحى بروفات مسرحيته الجديدة «نجوم الضهر» على مسرحه بمدينة سنبل، والتى سيفتتحها قريبا بمشاركة نجوم فرقته (استديو الممثل)، والتى تضم نجوما من أجيال مختلفة.

المسرحية كتب قصتها محمد صبحى، بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة. مسرحية (نجوم الضهر)، إخراج وبطولة محمد صبحى، وأشعار عبدالله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان، وديكور محمد الغرباوى، وبطولة نخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز، سماح السعيد، عبد الرحيم حسن، محمد أبوداوود، ندى ماهر، ميرنا زكرى، حازم القاضى، تامر ضيائى، داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلى فوزى ومايكل وليام ومصطفى يوسف ومحمد شوقى طنطاوى ورحاب الشناط.

محمد صبحى وسميرة عبدالعزيز مع فريق عمل المسرحية

آخر أعمال النجم محمد صبحى كانت احتفالية ضخمة اختار لها عنوان «50 سنة فن»، رصد من خلالها الحالة الفنية خلال نصف قرن، وكرّم خلالها مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة، واشترك فيها نجوم فرقة «استوديو الممثل»، والاحتفالية كرم خلالها 120 مبدعا ممن شاركوا النجم محمد صبحى مسيرته الفنية من فنانين ورموز للفكر والثقافة والإعلام والنقد، كما كرمت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور حسن راتب، والراحل الشيخ صالح كامل، وحتى الذين منعتهم الظروف من الحضور، مثل شريهان وعبلة كامل وسيمون، تم تكريمهم وتحدث عنهم محمد صبحى وعن تجربته معهم.