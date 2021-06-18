صراعات بين الإنسان ووجوده في العرض المسرحي «قاع»

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استقبل مسرح ليسيه الحرية العرض المسرحى «قاع»، أمس الخميس، حيث يناقش فكرة الوجود الإنسانى ورحلة الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذى لا يعرف غايته من جانب، وما بينه وبين بنى جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، بالإضافة إلى صراعه ضد شيطانه.

ويعتمد العرض على التنقل بين التمثيل الكوميدى والتراجيدى، وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك.

«قاع» هو مشروع تخرج ورشة نجوم المستقبل، تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقى محمد شحاتة، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، أشعار د. محمد مخيمر، إخراج محمد مرسى.