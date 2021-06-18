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رئيس الوداد يكشف حقيقة مفاوضات مع الكرتي ومصير أوناجم

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رئيس الوداد يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع الكرتي ومصير أوناجم رئيس الوداد يكشف حقيقة مفاوضات مع الكرتي ومصير أوناجم

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كشف سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد المغربي، حقيقة مفاوضات نادي لضم وليد الكرتي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت في الأيام الماضية رغبة الزمالك في التعاقد مع «الكرتي»، خلال الميركاتو الصيفي، ليكون بديلًا للتونسي فرجاني ساسي، الذي رفض تجديد عقده مع النادي الأبيض.

وقال «الناصري»، في تصريحات لـ«راديو مارس» المغربي : «لا أساس من الصحة لما تردد عن مفاوضات الزمالك لضم (الكرتي)، وكل يوم نسمع عن ربط أحد لاعبينا بأحد الأندية المصرية، ونحرص على الرد كل مرة على هذه التسريبات التي تنال من تركيزنا».

وعن حقيقة شراء عقد محمد أوناجم من نادي الزمالك، قال : «(أوناجم) مُعار من الزمالك، وسيعود إلى ناديه بعد نهاية الموسم، وبعدها يمكن مناقشة شراء العقد»، مؤكدًا : «لا يوجد بند في عقد اللاعب بأحقية الشراء».

المصرى اليوم

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