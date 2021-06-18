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وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول جهود مركز بحوث وتطوير الفلزات

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وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول جهود مركز بحوث وتطوير الفلزات وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول جهود مركز بحوث وتطوير الفلزات

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تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من د. عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، حول حصول «وحدة الاختبارات الميكانيكية» بالمركز على شهادة الاعتماد لنظم إدارة جودة المعامل من جهاز الاعتماد الأمريكى American Accreditation Association (AAA).

وأوضح التقرير أن وحدة الاختبارات الميكانيكية والتى تتبع مكتب الخدمات الفنية بمركز بحوث وتطوير الفلزات، حصلت على شهادة الاعتماد لنظم إدارة جودة المعامل من جهاز الاعتماد الأمريكى، وتعتبر بذلك أول معمل في وإفريقيا يحصل على الاعتماد الأمريكى في مجالات الاختبارات الميكانيكية واختبارات اللحام.

ويشمل مجال عمل اعتماد الوحدة اختبارات الشد للمواد المعدنية وللعينات الملحومة، واختبارات الضغط، واختبار الصدم للمواد المعدنية وللعينات الملحومة، واختبارات الصلادة «برينل – فيكرز- روكويل»، واختبارات الثنى للمواد المعدنية، واختبار التبطيط للمواسير.

وأضاف التقرير حصول الوحدة على الاعتماد طبقًا للمواصفة الدولية ISO/ IEC 17025:2017. جدير بالذكر أن المعمل معتمد فعليًا من المجلس الوطنى للاعتماد المصرى EGAC منذ عام 2007.

المصرى اليوم

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