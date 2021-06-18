قبل مواجهة الأهلي .. 10 مشاهد في سقوط الترجي بتونس أمام الأندية المصرية

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يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفاً على نظيره الترجي التونسي، بملعب الأخير برادس، مساء غدٍ السبت، بمنافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

الترجي سقط على أرضه ووسط جماهيره خلال 10 مرات شهيرة أمام الأندية المصرية سواء بالخسارة أو بتعادلات أقصته من مشواره بالمنافسات القارية والإقليمية.

في ذهاب ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1995، يحقق فريق نادي الإسماعيلي المفاجأة ويهزم الترجي وسط أنصاره بملعب المنزة بهدف نظيف لنجمه مجدي الصياد، لتكون الهزيمة الأولى في تاريخ الترجي ببطولات أفريقيا على ملعبه.

بعد احتفال لاعبي الترجي بسهولة مهمتهم في لقاء المنزه عقب التعادل أمام الأهلي سلباً بملعب القاهرة بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001 ومع التقدم المبكر لأبناء باب سويقة في لقاء العودة بهدف دون رد، يرسل سيد عبدالحفيظ كرة عابرة للقارات تسكن كالسهم شباك الفريق التونسي وتعلن عن التعادل الايجابي ومن ثم بلوغ الأهلي نهائي دوري الأبطال في صدمة لأنصار الترجي بملعب المنزه.

انتصار عريض يحققه فريق نادي الإسماعيلي على منافسه الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2003، حيث نصب الدراويش السيرك في قلب المنزه.

وتوقع قرعة دور المجموعات للبطولة العربية فريق نادي الزمالك في مجموعة تضم الترجي الرياضي التونسي، ويتمكن بطل مصر من حسم بطاقة الترشح لربع النهائي بانتصار ثمين على حساب الترجي بملعبه بهدفين مقابل هدف، حملا توقيع المدافع محمود محمود والمهاجم سامح يوسف، ليكون السقوط الرابع لأبناء باب سويقة وسط أنصارهم على يد المصريين.

موعد جديد للزمالك أمام الترجي بملعب المنزة، هذه المرة بمنافسات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2005، ويحل حازم إمام بديلاً في أرضية الميدان في ظل تأخر الأبيض بهدف ليحول الدفة لمصلحة فريقه ويقلب الطاولة على الفريق التونسي بملعبه فيسجل التعادل سريعاً ويقود فريقه لانتصار عريض وعودة مميزة في النتيجة بهدفين، حيث تكفل الغاني جونيور من تسجيل هدف الفوز والنقاط الثلاثة لمصلحة أبناء ميت عقبة، ومن ثم احياء آمالهم في بلوغ نصف النهائي القاري.

يعزف الأهلي أجمل الألحان الكروية بملعب رادس ويلحق بالترجي التونسي الهزيمة بثنائية بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2012 عن طريق جدو وليد سليمان، عقب تعادل إيجابي بالذهاب ببرج العرب، وتمكن أصحاب الرداء الأحمر من حصد اللقب الأفريقي عن جدارة واستحقاق والتلاعب بأصحاب الأرض بأداء يرفع له القبعات.

بهدف مبكر يخطف الأهلي فوزاً مستحقاً على حساب الترجي التونسي بمنافسات الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بالكونفدرالية 2015 بأقدام الغاني جون أنطوي والذي حرمه حامل الراية من هدف ثانٍ صحيح مائة بالمائة بداعي التسلل، ليكون أنطوي هو بطل السقوط السابع للترجي أمام المصريين بملعبه.

في الوقت الذي ظن فيه الجميع أن الترجي قد حسم بطاقة الترشح لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2017 على حساب الأهلي، بتعادل إيجابي في برج العرب، بنتيجة (2-2) وتقدم التوانسة على ملعبهم بهدف نظيف مع نهاية الشوط الأول، يقلب المارد الأحمر الطاولة على أبناء باب سويقة بـ«ريمونتادا» للتاريخ عن طريق التونسي على معلول والنيجيري جونيور أجايي ويخطف بطاقة الترشح لنصف النهائي القاري وسط ذهول الجميع.

للمرة الرابعة على التوالي يكرس الأهلي عُقدة الترجي في ملعب راس ويعود بانتصار ثمين وغالي على حساب الفريق التونسي بملعبه برادس، وذلك بمنافسات الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا 2018 بهدف نظيف لنجمه المغربي وليد أزارو.

يكتمل المشهد العاشر في سقوط الترجي التونسي بملعبه أمام الأندية المصرية، هذه المرة بإياب دور الـ 32 لبطولة الأندية العربية نسخة 2018، وتعادل إيجابي ثمين للاتحاد السكندري أمام الترجي بملعب رادس بتونس بهدفين لكل منهما، لتطيح هذه النتيجة ببطل تونس وحامل لقب المسابقة خارج السابق وتعلن تأهل زعيم الثغر لثمن النهائي العربي بعد تعادل الفريقين بالاسكندرية بنتيجة (1-1).

تُرى هل يُدون الأهلي سقوطاً بالرقم 11 للترجي وسط أنصاره بأقدام مصرية في موقعة السبت برادس؟