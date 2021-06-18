السيطرة على حريق محدود بسطح أحد المنازل بمنطقة العوامية في الأقصر (صور)

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تمكنت الحماية المدنية بالأقصر من السيطرة على حريق محدود شب فى محتويات سطح منزل بمنطقة العوامية دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير الأمن إخطارا من مركز شرطة الأقصر يفيد اندلاع حريق بأسطح أحد المنازل بمنطقة العوامية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإطفاء للمنطقة والدفع وعمل كردون امنى حول المنطقة.

حريق فى سطح منزل بالاقصر

حريق فى سطح منزل بالاقصر

وانتقلت لموقع الحادث قوات الأمن وسيارة اسعاف بجانب تواجد قيادات مدينة الأقصر ورجال الحى، حيث تبين نشوب حريق فى محتويات مخزنة فوق سطح المنزل عصر اليوم الجمعة ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة دون وجود خسائر فى الأرواح او حدوث إصابات. تم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة للتحقيق فى الواقعة.