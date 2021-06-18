أمريكا تعلن 19 يونيو عطلة عامة بمناسبة انتهاء العبودية

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وقّع الرئيس الأمريكى جو بايدن ونائبته كمالا هاريس مشروع قانون يجعل من يوم 19 يونيو عطلة اتحادية بمناسبة انتهاء عبودية الزنوج الأمريكيين.

وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون بأغلبية ساحقة، الأربعاء الماضى، بعدما أجازه مجلس الشيوخ بالإجماع، إحياء لذكرى يوم دارت أحداثه عام 1865 عندما أبلغ جنرال بجيش الاتحاد مجموعة من العبيد فى تكساس بأنهم نالوا بالفعل حريتهم قبل عامين بموجب إعلان التحرير الذى أصدره الرئيس أبراهام لينكولن خلال الحرب الأهلية.

وقال بايدن: «19 يونيو يمثل ليلة صعبة طويلة من الخضوع للعبودية ووعدًا بقدوم نهار أكثر إشراقًا». وأضاف أن ذلك اليوم تذكِرة «بالخسارة المروعة التى ألحقتها العبودية بالبلد ولا تزال».

وأمام قاعة امتلأت بحوالى 80 عضوًا بالكونجرس وقيادات مجتمعية ونشطاء من بينهم أوبال لى، 94 عامًا، التى سعت على مر العقود لجعل 19 يونيو يوم عطلة اتحادية، مضى بايدن قائلًا: «الدول العظمى لا تتجاهل أشد أوقاتها إيلامًا، بل تحتويها».

ولفتت «هاريس» انتباه الحاضرين فى البيت الأبيض إلى أنهم متجمعون فى «مبنى أقامه عبيد»، وقالت إن يوم العطلة سيكون مناسبة «لإعادة الالتزام وإعادة تكريس أنفسنا للعمل».

ويوم 19 يونيو سيكون العطلة الاتحادية الحادية عشرة، والأولى منذ حوالى 4 عقود، فى أعقاب عطلة تُحيى ذكرى زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج الابن. وكتب مكتب العمل الأمريكى، على «تويتر»، أن الموظفين الاتحاديين سيأخذون 19 يونيو عطلة اعتبارًا من هذا العام، وسيكون ذلك يوم الجمعة لأنه سيحل يوم السبت، الذى هو يوم عطلة أسبوعية.