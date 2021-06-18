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مركز سقارة يحتفل بتخريج الدفعة قبل الأخيرة بالسنة التدريبية الحالية (صور)

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مركز سقارة يحتفل بتخريج الدفعة قبل الأخيرة بالسنة التدريبية الحالية (صور) مركز سقارة يحتفل بتخريج الدفعة قبل الأخيرة بالسنة التدريبية الحالية (صور)

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احتفل مركز التنمية المحلية، بإنتهاء ٣ دورات تدريبية، خلال هذا الأسبوع، استفاد منها ١٠٠ متدرب من جميع المحافظات.

وقال، بيان صحفي الجمعة، إن الدورات شملت دورة متقدمة عن (الحد من المخاطر) للمديرين والعاملين بإدارات الأزمات وغرف العمليات والتطبيق على أزمات الأمطار والسيول وقام بالتدريب فيها خريجو دورات TOT، اضافة إلى دورة عن تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء وسكرتيرى الوحدات القروية في مجال المشاركة المجتمعية، والدورة المتقدمة لاساسيات التحول الرقمى وادارة مراكز البيانات وصيانه الحاسبات والشبكات.

وأعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن دورات الأسبوع المقبل هي آخر الدورات التي تنظمها الوزارة خلال خطتها التدريبية للعام المالى الحالى، مشيرا إلى أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق التقدم والترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليهم الشروط التي يتم إرسالها لكافة المحافظات.

المصرى اليوم

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