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إسبانيا تلغي قوانين فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة اعتبارًا من 26 يونيو

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إسبانيا تلغي قوانين فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة اعتبارًا من 26 يونيو إسبانيا تلغي قوانين فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة اعتبارًا من 26 يونيو

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أعلنت إسبانيا إلغاء القوانين التي تفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، اعتبارًا من 26 يونيو الجاري، بسبب تراجع حالات الإصابة بكورونا.

وقال رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، إن المُشرِّعين سيصوتون على القواعد الجديدة، الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن «عطلة نهاية الأسبوع الحالية ستكون آخر عطلة نهاية أسبوع نرتدي فيها الكمامات في الأماكن العامة».

وتسمح إسبانيا حاليًا للسياح بزيارتها دون الحاجة إلى اختبار كورونا سلبيًا أو الحجر الصحي، ويجب أن يكون الوافدون قد تلقوا جرعتهم النهائية من اللقاح المعتمد من الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين على الأقل من الزيارة.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت 175 مليون حالة، وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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