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قام وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الجمعة بتفقد عددا من مشروعات تطوير بعض العشوائيات في حي القابوطي بمحافظة بورسعيد لليوم الثالث على التوالى لجولة اللجنة، وزار الوفد منطقة الحرفيين في حي الضواحي، وأعمال رصف بعض الشوارع، وسط ترحيب من المواطنين.

والتف عدد من المواطنين حول المحافظ ووفد لجنة الإدارة المحلية في منطقة القابوطي، وأشادوا بأعمال التطوير ورصف الشوارع، ووجهوا الشكر للمحافظ، وهتفوا للرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين: «ربنا يخليلنا السيسي».

كما تفقد الوفد أعمال تطوير عشوائيات في حي الضواحي، وتحدث المحافظ ووفد لجنة الإدارة المحلية، مع المواطنين، الذين رحبوا بأعمال التطوير.

وأشاد أحد المواطنين بأعمال التطوير داخل المحافظة وفي المنطقة التي يقطن بها، أمام وفد اللجنة، خلال جولتها بمنطقة الحرفيين في حي الضواحي، وأكد على التطور الذي تشهده الطرق والشوارع والميادين بالمحافظة.

وعرض المواطن مشكلته الخاصة باحتياج سيارته الأجرة للصيانة، حيث أعلن المحافظ اللواء عادل الغضبان، تكفله بتصليح سيارته على نفقة المحافظة.

و قال «الغضبان» إنه تم تطوير منطقة القابوطي وهي من أكبر المناطق العشوائية بالمحافظة. وأضاف أنه لأول مرة يتم تمليك الأراضي للأهالي وهم من يقومون بالبناء، وفقا لاشتراطات معينة.

كما تفقد وفد اللجنة، مركز شباب الزهور وأعمال التطوير فيه، والملاعب التي تم إنشائها، وهو المكان الذي يتم بحث مسألة نقل مقر نادي بورسعيد الرياضي فيه.

يشارك في الزيارة، النواب محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب أمل زكريا، وإيمان الألفي، ومحمود البرعي، ومحسن أبوسمنة، وأسامة الأشموني، ومحمد طلبة عبدالسلام.