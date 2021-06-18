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4 أطفال في عضويته.. قرار بتأسيس مجلس تشاوري فريد بالرياض

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4 أطفال في عضويته.. قرار بتأسيس مجلس تشاوري فريد بالرياض 4 أطفال في عضويته.. قرار بتأسيس مجلس تشاوري فريد بالرياض
يضم في تشكيله جهات حكومية عدة.. و"التميمي" يبلور أدواره وأهدافه

4 أطفال في عضويته.. قرار بتأسيس مجلس تشاوري فريد بالرياض

في بادرةٍ هي الأولى من نوعها، دفع تجمع الرياض الصحي الأول بالرياض، بأربعة أطفال في عضوية مجلس تشاوري يُعنى بالطفولة وقضاياها، تدخل في عضويته عدد من الجهات الحكومية والإدارات المعنية في التجمع الأول، وأطلق عليه "المجلس التشاوري للرعاية المتكاملة للطفولة".

وأصدر الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي؛ قرارًا يقضي بتشكيل مجلس الطفولة؛ يضم في عضويته 4 أطفال بالإضافة إلى أعضاء من عدة جهات حكومية، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال والمشاركة في صنع القرار، بما يلبي احتياجات المرضى وأسرهم في مراحل الطفولة، وتعزيز الشراكة الفعالة بين المرضى وأسرهم والفريق الطبي، حول ثقافة حماية حقوق الطفل، تنظيم المشاريع التي تُعنى بتجربة المريض وتوسع المبادرات في منشآت التجمع الأول.

ويتكون المجلس من جهات حكومية هي: "هيئة حقوق الإنسان، مجلس شؤون الأسرة، جمعية رعاية الطفولة، جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، جمعية سند الخيرية، المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، تعليم الطالبات والطلاب، لجنة الحماية من العنف الأسري، المركز السعودي لسلامة المرضى"، بالإضافة إلى عدد من الإدارات المعنية داخل منشآت تجمع الرياض الصحي الأول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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