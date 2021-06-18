برج السرطان اخر روقان

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«الحزام والطريق».. مبادرة صينية للعولمة في العالم على عكس الرؤية الغربية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:05 مساءً
طبيب نفسي: 40% ممن يمارسون الكذب المرضي نشأوا في أسرة فوضوية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:05 مساءً
تاكيس جونياس يقود أول تدريباته مع بيراميدز
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:05 مساءً
محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال استكمال الممشى السياحي شمال الخارجة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:05 مساءً
وزيرة التضامن: انخفاض مشاهد التدخين من 13% في رمضان 2016 لـ3.9% هذا العام
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:05 مساءً
أيرلندا تسمح بأسترا زينيكا لجميع الكبار وتخفض الفترة بين الجرعتين
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:05 مساءً
وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
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الجمعة 18 يونيو 2021 04:40 مساءً
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