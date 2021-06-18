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استقبال بالزي الفرعوني والورود لأول رحلة سياحية شارتر لمرسى مطروح من كازاخستان

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استقبال بالزي الفرعوني والورود لأول رحلة سياحية شارتر لمرسى مطروح من كازاخستان استقبال بالزي الفرعوني والورود لأول رحلة سياحية شارتر لمرسى مطروح من كازاخستان

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استقبال مطار مرسى مطروح الدولي لأول رحلة طائرة شارتر سياحية قادمة من كازاخستان على متنها 187 سائحاً، وذلك وسط حفاوة وترحيب مع استقبال بالزى الفرعوني والورود والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر تام ، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والكشف على جميع القادمين من خلال الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بمطروح.

حيث قام مكتب وزارة السياحة بمطروح وادارة السياحة بالمحافظة والشركة المنظمة بتنظيم الترحيب والاستقبال بالزي الفرعوني والورود مع إهداء البروشورات السياحية عن أهم المعالم السياحية والاثرية والتاريخية بمحافظة مطروح باللغات الاجنبية ، وما تتمتع به مطروح من شواطئ ومعالم سياحية جذابه.

حيث وصلت الطائرة السياحية لمطار مرسى مطروح القادمة من العاصمة الكازاخستانية نور سلطان بإجمالي عدد 187 سائحا تم توزيعهم على عدد من الفنادق السياحية الكبرى بمرسى مطروح من خلال الشركات المتعاقدة والمنظمة من داخل وخارج ، حيث تم إعداد برنامج لزيارة أهم معالم مطروح خاصة الشواطئ والمعالم السياحية الشهيرة بمدينة مرسى مطروح.

مطروح كازاخستان
مطروح كازاخستان

المصرى اليوم

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