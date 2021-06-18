أخبار عاجلة

«الحزام والطريق».. مبادرة صينية للعولمة في العالم على عكس الرؤية الغربية -
طبيب نفسي: 40% ممن يمارسون الكذب المرضي نشأوا في أسرة فوضوية -
تاكيس جونياس يقود أول تدريباته مع بيراميدز -
محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال استكمال الممشى السياحي شمال الخارجة -
وزيرة التضامن: انخفاض مشاهد التدخين من 13% في رمضان 2016 لـ3.9% هذا العام -
أيرلندا تسمح بأسترا زينيكا لجميع الكبار وتخفض الفترة بين الجرعتين -
وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين -
وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه -
أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه» -
محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ مطروح يبحث مع وزير الزراعة الأردني مشروع الأنظمة البيئية لتنمية المراعي

Print
محافظ مطروح يبحث مع وزير الزراعة الأردني مشروع الأنظمة البيئية لتنمية المراعي محافظ مطروح يبحث مع وزير الزراعة الأردني مشروع الأنظمة البيئية لتنمية المراعي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فى ختام زيارته للاردن، المهندس خالد حنيفات وزير الزراعه الأردني، وبحضور السفير المصري بالأردن، والدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعه.

تناول اللقاء النتائج الجيدة التي حققها مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي، وذلك في كل من الأردن ومصر، مشيدا بدور وزاره الزراعه الأردنية في دعم جهود المشروع في الأردن خاصه وان هناك مساحات كثيره من أراضي المراعي بها.

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير والوفد المرافق له من المربيين والمهندسين لوزارة الزراعة الاردنية لما تم مشاهدته من انشطه متنوعة في مجال المراعي والتي تقوم بها وزارة الزراعه الاردنيه بها .. َموكدا استمرار التعاون والتنسيق خلال الفتره القادمه بما يحقق مصالح البلدين في مجال المراعي.

بينما أشاد وزير الزراعه الاردني بما تم من اعمال وتعاون وخاصه انشاء صندوق لدعم الثروه الحيوانيه والمراعي بمشاركه من محافظه مطروح .

وأبدى رغبته في زيارة محافظه مطروح قريبا للاطلاع على إنجازات مشروع المراعي والتأكيد على استمرار التعاون المشترك في مجال المراعي وغيرها من جهود لتحقيق التنمية الزراعية والحيوانية المنشودة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الحزام والطريق».. مبادرة صينية للعولمة في العالم على عكس الرؤية الغربية

«الحزام والطريق».. مبادرة صينية للعولمة في العالم على عكس الرؤية الغربية

طبيب نفسي: 40% ممن يمارسون الكذب المرضي نشأوا في أسرة فوضوية

طبيب نفسي: 40% ممن يمارسون الكذب المرضي نشأوا في أسرة فوضوية

تاكيس جونياس يقود أول تدريباته مع بيراميدز

تاكيس جونياس يقود أول تدريباته مع بيراميدز

محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال استكمال الممشى السياحي شمال الخارجة

محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال استكمال الممشى السياحي شمال الخارجة