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واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جولتها في محافظة بورسعيد لليوم الثالث على التوالي، برفقة اللواء المحافظ عادل الغضبان.

وتفقدت اللجنة اليوم مشروع تطوير وإنشاء ساحة مصر، ومشروع écla «قرية الكروان سابقا»، وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد: «المحافظة تمتلك 5 قرى شاطئية، ونقوم بفتح الاستثمار لتعظيم موارد المحافظة، وفتحنا الاستثمار على هذه القرية».

وأضاف: «المحافظة تمتلك ولا تدير ونعطي أهل الخبرة يديروا، والقرية كان معدل الربح السنوي منها نحو 6 مليون جنيه، وبعد الطرح للاستثمار والتطوير أصبح معدل الربح السنوي 22 مليون جنيه، وفي نهاية شهرى 8 أو 9 خلال العام الجاري، سنفتتح هذه القرية».

وشرح القائمون على تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير ساحة مصر، حيث يتضمن إنشاء تمثال مصر ويسمي «أم الدنيا» وهو يعبر عن التاريخ، وإنشاء حديقة التاريخ، ولاند مارك، ومنطقة مطاعم وكافيتريات، الساحة مجهزة لغرفة كنترول وتحكم لاقامة أي احتفالات.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: «هذا المشروع جيد، ومصر كلها هتتفرج عليكم، الفكرة جيدة، والناس ستاتى لزيارة هذا المشروع، والعمل يجب أن يكون إبداعه 200%، حتي لا يضيع مجهوده».

وأضاف «السجينى» أنه إحدى المشروعات التجميلية والحضارية التي يتم إنشاءها في بورسعيد، والعمل متضمن أعمال لاند سكيب وأعمال فنية، مثل تمثال يمثل حالة فنية حضارية تعكس تاريخ المحافظة، فتحية لمتخذ قرار هذا العمل وهذا المشروع، وممول المشروع من قبل أحد المستثمرين بالمحافظة، بالتالي لن يكلف الخزانة العامة أي مبالغ».

وتفقد الوفد البرلماني مشروع إكلات «قرية الكروان سابقا» التابعة للجهاز التتفيذي، وفكرة المشروع هي إنشاء،البحيرة ذات المياه الزرقاء، على مساحة 7 آلاف متر مربع، واللاجون، ووفقا للقائمين على تنفيذ المشروع، الوحدات تسلم مفروشة بالأجهزة الكهربائية.

كما تفقد محافظ بورسعيد، ووفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع قرية بالما السياحية، وتفقد الوفد أيضا، استاد بورسعيد.

واستمع الوفد، لمطالب مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء طارق عمار، حول بقاء النادي في موقعه وعدم نقله لأي مكان آخر في إطار عملية تطوير استاد النادي المصري..

ويشارك في الزيارة، النواب محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب أمل زكريا، وإيمان الألفي، ومحمود البرعي، ومحسن أبوسمنة، وأسامة الأشموني، ومحمد طلبة عبدالسلام..