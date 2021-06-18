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بالصور.. توزيع 1,000 سلة غذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجًا في بنغلاديش

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استفاد منها 5,000 فرد

بالصور.. توزيع 1,000 سلة غذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجًا في بنغلاديش

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجًا في بنغلاديش، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي؛ حيث جرى توزيع 1,000 سلة غذائية أمس الأول في مدينة غازي بور بمقاطعة دكا، استفاد منها 5,000 فرد.

ويهدف المركز إلى توزيع وتأمين 80 ألف سلة غذائية لـ500 ألف فرد من اللاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجًا في بنجلاديش، وذلك دعمًا لخطة الاستجابة السريعة للتخفيف من معاناتهم.

بالصور.. توزيع 1,000 سلة غذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجًا في بنغلاديش

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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