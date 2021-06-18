مزايا تأسيس "الأمريكية لملاك الإبل" يكشفها "المقاطي"

★ ★ ★ ★ ★

قال: سيكون هناك صناعات حديثة واكتشاف علاجات وأدوية

استبشر العديد من ملاك الإبل بإعلان رئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين عن تأسيس الجمعية الأمريكية لملاك مزارع الإبل في الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن هذا القرار سيفتح الكثير من المجالات في قطاع الإبل من الناحية الاقتصادية والاكتشافات الجديدة وصناعة العديد من الأدوية.

وقال مالك الإبل هلال بجاد المقاطي: "البعض يجهل الفوائد الكبيرة العائدة لملاك الإبل في المملكة العربية السعودية خاصة والوطن العربي ومربي الإبل بشكل عام؛ فإعلان رئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين تأسيس الجمعية الأمريكية لملاك مزارع الإبل في الولايات المتحدة قرار يعتبر فتحًا كبيرًا لملاك الإبل على جميع الأصعدة".

وأضاف: الكثير يعلم القوة الكبيرة لأمريكا وصناعاتها، فمع هذا القرار سيكون هناك صناعات حديثة وجديدة لعلاجات الإبل واكتشاف العديد من الأدوية المضادة للأمراض التي لا نعرف عنها غير "الكي".

وتابع: هناك الكثير من الأمراض تحدث للإبل لا نعرف ما هو علاجها، ويلجأ مالك الإبل إلى استخدام الكي، والبعض الآخر من الأمراض لا ينفع معه "الكي" والعلاجات الشعبية كـ"الذبه والصبة" وغيرها من الأمراض التي تتسبب في نفوق الإبل دون جدوى.

وأردف: بعض الأدوية التي يستخدمها مربو الإبل هي في الأصل لحيوانات أخرى، ونعرف ذلك، ولكن يلجأ لها الملاك لعل وعسى، ولكن مع هذا القرار سوف ينتج لنا أدوية جديدة من خلال تجارب مخبرية على الإبل، ولن يقتصر ذلك على هذا فحسب بل سوف يتم كذلك إنتاج أعلاف جديدة للإبل ذات عايد صحي كبير لها.



وأختتم: سوف يكون هناك عائد اقتصادي كبير للإبل والمهتمين بهذا القطاع من خلال مزاينات متعددة في أمريكا، ومع هذا سيكون هناك حراك اقتصادي كبير في هذا القطاع وارتفاع في الأسعار للإبل في جميع فئاتها.