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«الحزام والطريق».. مبادرة صينية للعولمة في العالم على عكس الرؤية الغربية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:05 مساءً
طبيب نفسي: 40% ممن يمارسون الكذب المرضي نشأوا في أسرة فوضوية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:05 مساءً
تاكيس جونياس يقود أول تدريباته مع بيراميدز
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:05 مساءً
محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال استكمال الممشى السياحي شمال الخارجة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:05 مساءً
وزيرة التضامن: انخفاض مشاهد التدخين من 13% في رمضان 2016 لـ3.9% هذا العام
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:05 مساءً
أيرلندا تسمح بأسترا زينيكا لجميع الكبار وتخفض الفترة بين الجرعتين
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:05 مساءً
وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مواجهات بين مصلين والقوات الإسرائيلية عند باب السلسلة المؤدي للأقصى
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 18 يونيو 2021 04:21 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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