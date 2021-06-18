أخبار عاجلة

«الحزام والطريق».. مبادرة صينية للعولمة في العالم على عكس الرؤية الغربية -
طبيب نفسي: 40% ممن يمارسون الكذب المرضي نشأوا في أسرة فوضوية -
تاكيس جونياس يقود أول تدريباته مع بيراميدز -
محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال استكمال الممشى السياحي شمال الخارجة -
وزيرة التضامن: انخفاض مشاهد التدخين من 13% في رمضان 2016 لـ3.9% هذا العام -
أيرلندا تسمح بأسترا زينيكا لجميع الكبار وتخفض الفترة بين الجرعتين -
وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين -
وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه -
أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه» -
محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

مواجهات بين مصلين والقوات الإسرائيلية عند باب السلسلة المؤدي للأقصى

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
حسن نصر الله يلتقي إسماعيل هنية

حسن نصر الله يلتقي إسماعيل هنية

الجيش الإسرائيلي تستعد لهدم 17 منزلا في حي البستان في القدس بعد انتهاء مهلة السكان بالإخلاء

الجيش الإسرائيلي تستعد لهدم 17 منزلا في حي البستان في القدس بعد انتهاء مهلة السكان بالإخلاء

عاصفة رعدية تدمر دار أوبرا في شتوتغارت الألمانية

عاصفة رعدية تدمر دار أوبرا في شتوتغارت الألمانية

الخط المباشر مع الرئيس بوتين الأربعاء

الخط المباشر مع الرئيس بوتين الأربعاء