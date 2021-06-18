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: تعليمات بشأن تسجيل التحصين ضد كورونا

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السعودية: تعليمات بشأن تسجيل التحصين ضد كورونا : تعليمات بشأن تسجيل التحصين ضد كورونا

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في ، تعليمات لشركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن القادمين إلى المملكة من غير المواطنين قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين من قبل المغادرة للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل مدة انتظارهم في منافذ الدخول.

ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين.

ووفقا لإحصاء «رويترز» فقد تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أنحاء العالم 4 ملايين حالة، منهم مليونين في مدة تزيد عن عام والمليونين الأخرين خلال 166 يوما فقط.

المصرى اليوم

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