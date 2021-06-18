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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، تعليمات لشركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن القادمين إلى المملكة من غير المواطنين قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين من فيروس كورونا قبل المغادرة للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل مدة انتظارهم في منافذ الدخول.

ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين.

ووفقا لإحصاء «رويترز» فقد تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أنحاء العالم 4 ملايين حالة، منهم مليونين في مدة تزيد عن عام والمليونين الأخرين خلال 166 يوما فقط.