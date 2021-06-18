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إصابة 6 اشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكى بطريق الغردقة / راس غارب

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اصيب ٦ أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة رأس غارب، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفي رأس غارب لتلقي العلاج اللازم.

فيما تابع اللواء حامد أحمد حامد رئيس مدينة رأس غارب الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكى رقم (ن س د 2561 ملاكي المنيا) تحمل ستة أفراد زوج وزوجة وأربعة أطفال مصريين بعلامة الكيلو 30 طريق الغردقة / رأس غارب إثر انفجار اطار السيارة الأمامي، وتبعه عدم التحكم بعجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب السيارة بجانب الطريق وتم تقديم الخدمات الطبية والاسعافات اللازمه و اجراء الاشعه اللازمة دون وقوع وفيات واسفر الحادث عن بعض الجروح السطحية وجارى عمل اشعة مقطعية لحالة منهم.

المصرى اليوم

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