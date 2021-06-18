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تونس تحقق في محاولة اغتيال قيس سعيد

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تونس تحقق في محاولة اغتيال قيس سعيد تونس تحقق في محاولة اغتيال قيس سعيد

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أعلنت مصادر رسمية تونسية فتح تحقيق في محاولة اغتيال الرئيس التونسي، قيس سعيد.

وأكّد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسمها، محسن الدالي، في تصريح صحفي، اليوم، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهدت بالبحث ومباشرة التتبعات بخصوص ما تم تداوله على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بشأن وجود مخطط لمحاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد.

وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، أفاد، الخميس، بأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف «أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس باتخاذ كافة الإجراءات والتتبعات اللازمة»، حول ما تضمنه تصريح رئيس الدولة.

وقد انطلقت هذه الأبحاث، على إثر الإجراء الذي اتخذته وزيرة العدل بالنيابة، التي أذنت، الخميس، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس «بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة لما تم إثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في 15 يونيو الجاري، والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك»، وفق ما ينص عليه الفصل 23 من المجلة الجزائية.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أعلن عن محاولة اغتيال واصفا إياها بأنها «مدعومة خارجياً».

المصرى اليوم

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