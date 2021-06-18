موسكو: لن يتم تغيير تركيبة لقاح «سبوتنيك V»، بسبب سلالة كورونا الهندية

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قال مدير مركز مدير مركز «جاماليا» العلمي الروسي، ألكسندر جينتسبورج، إنه لن يتم تغيير تركيبة لقاح «سبوتنيك V»، بسبب سلالة كورونا الهندية، لعدم وجود ضرورة لذلك، مشددا على على ضرورة المحافظة على نسبة عالية من الأجسام المضادة، وعند انخفاضها، يجب إعادة التطعيم، مضيفا أن إنشاء أي لقاح جديد يستغرف وقتا طويلا جدا بسبب الإجراءات التنظيمية الروتينية.

وأضاف أن الجزء العلمي من العمل، يستغرق عادة 10 أيام، فيما يستغرق الجزء التنظيمي من 3 إلى 4 أشهر، وخلال هذا الوقت، سيتغير الفيروس، وستظهر سلالة أخرى.

وتابع: نحن نسلك مسارا مختلفا، ويجب بمساعدة اللقاح الموجود الآن، الحفاظ على المستوى المرتفع من الأجسام المضادة، قائلا: الاستراتيجية الصحيحة تكمن في التطعيم بلقاح «سبوتنيك V»، وعند تراجع تتر الأجسام المضادة، يجب إعادة التطعيم باستخدام سبوتنيك لايت.