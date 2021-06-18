شركة «رويال» الهولندية تعلن تسليم الكراكة حسين طنطاوي لقناة السويس

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أعلنت شركة «رويال أي اتش سي» الهولندية عن تسليم الكراكة حسين طنطاوي إلى هيئة قناة السويس، والتي تعد ثاني أكبر كراكة قي العالم يتم تصنيعها لصالح القناة بعد العبارة مهاب مميش التي تسلمتها الهيئة في شهر مارس الماضي.

ويبلغ طول الكراكة الجديدة (147.7 متر) ولديها القدرة على التكريك والشفط لعمق 35 مترًا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Royal IHC Gerben Eggink: «يسعدنا أن نكون قادرين على تسليم الكراكة العملاقة حسين طنطاوي إلى مصر، وهي الثانية لشريكنا».

وأضاف: «إن عملهم في صيانة قناة السويس أمر حيوي للاقتصادات في جميع أنحاء العالم. شيء أصبح أكثر وضوحًا في العام الماضي عندما تم إغلاق القناة. ستعمل هذه السفينة فقط على تمكين الهيئة من مواصلة تقديم مساهمة قيمة لهذه المنطقة".