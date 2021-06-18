صفية العمري: «الفنان بيحس بالقهر لما يكون لسه قادر على العطاء ويقعد في البيت»

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قالت الفنانة صفية العمري إن بعض الفنانين يشعرون بالقهر حين يكونوا لا يزالون قادرين على العطاء ويتم تجميدهم دون عمل أو مشاركات فنية ويظلون في البيت دون عمل.

وأوضحت «العمري» خلال ندوة تكريمها بمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة أمس، أن الفنان لديه عطاء ويتم عزله ما يصيبه بالقهر والظلم.

وتابعت: «أنا أشعر بالقهر حينما أجد عملا سخيفا يعرض على، وصعب على نفسي أرفض التنازل وأرفض حتي أقول كلمة غير مقتنعة بها ولو بمقابل مليون جنيه، ولن أتنازل من أجل المادة، أحترم نفسي واسمي وعلاقتي بجمهوري، والفنان يشعر بالقهر حينما لا يتم تقديره بالشكل السليم».

من ناحية أخرى أكدت «العمري»، أن أكثر ما يسعدها هو كم التقدير الذي حصلت عليه خلال مشوارها الفني، مشيرة إلى سعادتها بالتواجد في مدينة الإسماعيلية العريقة.

كما تقدمت «العمري»، بالشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والسيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومي للسينما، والناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان وجميع القائمين على المهرجان الذي سعدت بعودته مرة أخرى، وقالت :«أتقدم بشكر خاص للفنان محمد الباسوسى الذي قدم لى الدعوة التكريم ونجح في إقناعى بالمشاركة في العمل والحضور رغم الظروف الصعبة التي كنت أمر بها خلال الفترة الماضية».

وعرض المهرجان فيلم القصير «كان لك معايا» الذي يشاركها بطولته وأخرجته روجينا يسالي.