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وزير القوى العاملة يعلن صرف 304 آلاف جنيه إعانات طوارئ لـ 257 عاملا بإحدى الشركات

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وزير القوى العاملة يعلن صرف 304 آلاف جنيه إعانات طوارئ لـ 257 عاملا بإحدى الشركات وزير القوى العاملة يعلن صرف 304 آلاف جنيه إعانات طوارئ لـ 257 عاملا بإحدى الشركات

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وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 304 آلاف و86 جنيهاً من الصندوق بالوزارة لـ 257 عاملا بالشركة المصرية للصناعات الغذائية «هنى ويل»، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح «سعفان»، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

المصرى اليوم

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