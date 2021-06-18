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السيطرة على حريق سيارة وقود داخل محطة بنزين في المنوفية

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السيطرة على حريق سيارة وقود داخل محطة بنزين في المنوفية السيطرة على حريق سيارة وقود داخل محطة بنزين في المنوفية

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل نشب في سيارة مواد بترولية داخل محطة وقود بقرية فيشا الصغرى بمركز الباجور، بعد الدفع بـ6 سيارات إطفاء، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأكد مصدر أمنى أن الحريق لم تنتج عنه أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين المواطنين، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، ومعرفة ملابسات ما حدث من خلال تحقيقات المباحث وسؤال سائق السيارة وشهود العيان.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بنشوب حريق هائل في سيارة نقل مواد بترولية داخل «بنزينة» في قرية فيشا الصغرى بمركز الباجور، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، ولم تحدث أي خسائر بين المواطنين.

المصرى اليوم

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