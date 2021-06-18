★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، بأن وزارة الدفاع الروسية بدأت بتطوير عقار جديد مضاد لكورونا على شكل «علكة»، وأضافت نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع بأن معهد الأبحاث المركزي رقم 48 التابع للوزارة أكد أن الجمع بين شكل الاستخدام المتاح والخصائص المفيدة للعقار سيوفر تأثيرًا إيجابيًا في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا،

وأشار المصدر إلى أنه «عند الانتهاء من التجارب على هذا اللقاح، سيتم تضمينه في أنظمة علاجية مختلفة واستخدامه كعامل مساعد للآليات القائمة لاستخدام الأدوية الوقائية.

وكان معهد الأبحاث بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة «جاماليا» قد تمكنا من تصنيع لقاح «سبوتنيك V»، والذي أصبح أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.