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مناقشات لعقد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حضوريا.. وأمريكا توافق

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مناقشات لعقد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حضوريا.. وأمريكا توافق مناقشات لعقد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حضوريا.. وأمريكا توافق

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ناقش أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة من حيث المبدأ إمكانية عقد دورتهم المقبلة في شهر سبتمبر المقبل حضوريا، على أن تكون الوفود المشاركة صغيرة وأن تحترم التدابير الصحية السارية بسبب جائحة كورونا، وأعلنت أمريكا موافقتها.

وكان أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 دولة عقدوا جلسة مغلقة الأربعاء الماضي للبحث في الشكل الذي ستكون عليه دورتهم المقبلة المقررة اعتبارا من 21 سبتمبر، لكنها تم بثها عن طريق الخطأ عبر التلفزيون الداخلي للأمم المتحدة.

وقال الدبلوماسي الأمريكي رودني هانتر «في الوقت الذي نرحب فيه بوصول رؤساء الدول أو الحكومات فإننا نشجع كل الدول الأعضاء على الحد من حجم وفودها في مدينة نيويورك، مشيرا إلى إمكانية تنظيم قمة ناجحة بمشاركة وفود محدودة هو أمر يمكن تحقيقه بنسبة 100%»، مشيرا إلى أن «استخدام خطاب مسجل مسبقا عبر الفيديو من قبل رئيس الدولة أو يجب أن يظل خيارا للوفود هذا العام».

ولفت إلى ضرورة تقديم نتيجة فحص تثبت خلو الوفود من الإصابة بفيروس كورونا، على أن يخضعوا بعد 3 إلى 5 أيام من وصولهم إلى الولايات المتحدة لفحص آخر مماثل، وفي حالة عدم تلقيهم أحد اللقاحات المضادة لكورونا فسيتعين عليهم التزام حجر صحي لمدة 7أيام تبدأ لحظة وصولهم إلى الولايات المتحدة، على أن يقتصر العدد على 6 أشخاص من كل وفد داخل مقر الأمم المتحدة ككل وليس قاعة الجمعية العامة وفقا لما نشرته الوكالة الفرنسية.

المصرى اليوم

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